Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий не підтримав рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Про скандальне рішення КСУ стало відомо 27 жовтня.

Головатий заявив, що рішення КСУ є "юридично необґрунтованим". Відповідна заява з'явилась на сайті Конституційного суду.

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Як пояснював своє рішення Конституційний суд, кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням. За словами представників, правопорушник зазнає значно гірших наслідків від покарання, ніж ті, які міг нанести сам.

Водночас Головатий з цим не погодився.

Висновок суду про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування недостовірних відомостей вважаю юридично необґрунтованим,

– заявив заступник голови КСУ.

Чому Головатий так вважає

Заступник голови КСУ пояснив, що у Кримінальному кодексі чітко вказано те, що людина нестиме відповідальність лише в одному разі – якщо знала за статки, однак спеціально приховала інформацію.

Також, за словами Головатого, у статті встановлена межа настання кримінальної відповідальності – якщо неправдива інформація відрізняється від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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