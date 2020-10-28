Юридично необґрунтоване, – заступник голови КСУ прокоментував скандальне рішення
Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий не підтримав рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Про скандальне рішення КСУ стало відомо 27 жовтня.
Головатий заявив, що рішення КСУ є "юридично необґрунтованим". Відповідна заява з'явилась на сайті Конституційного суду.
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Як пояснював своє рішення Конституційний суд, кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням. За словами представників, правопорушник зазнає значно гірших наслідків від покарання, ніж ті, які міг нанести сам.
Водночас Головатий з цим не погодився.
Висновок суду про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування недостовірних відомостей вважаю юридично необґрунтованим,
– заявив заступник голови КСУ.
Чому Головатий так вважає
Заступник голови КСУ пояснив, що у Кримінальному кодексі чітко вказано те, що людина нестиме відповідальність лише в одному разі – якщо знала за статки, однак спеціально приховала інформацію.
Також, за словами Головатого, у статті встановлена межа настання кримінальної відповідальності – якщо неправдива інформація відрізняється від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Скандальне рішення КСУ: що відомо
- 27 жовтня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Це трапилось наприкінці засідання.
- Згідно з таким рішенням, люди, які брехатимуть у декларації, не понесуть відповідальності за дії.
- Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє". Варто зазначити, що їх пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.
- В Офісі Президента вже відреагували на рішення КСУ. Там заявили, що в цьому винні "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя і майно було під контролем.
- Водночас ексгенпрокурор Руслан Рябошапка назвав рішення "забаганкою президента", яку судді виконали.