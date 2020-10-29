Рішення Конституційного суду щодо недостовірного декларування зруйнувало одне з найважливіших досягнень Євромайдану. КСУ і будь-який інший суд не можна використовувати для власних політичних ігор.

Депутат 8-го скликання Єгор Соболєв заявив, що крок України до ЄС зруйнований і працює тепер у зворотному напрямку. Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

До слова Термінове засідання РНБО: Зеленський вимагає жорсткої реакції через рішення КСУ

Через скандальне рішення Конституційного суду Володимир Зеленський 29 жовтня скликає Раду нацбезпеки і оборони. На сайті глави держави повідомляють, що президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію та ухвалити відповідні рішення. Соболєв сказав, що має зробити Зеленський, щоб відновити функціонування електронних декларацій та повернути НАЗК всі повноваження.

Що має зробити РНБО та президент

По-перше, президент має сказати, що не можна втручатись в роботу суддів , а кожен, хто втручається – його ворог.

, а кожен, хто втручається – його ворог. По-друге, треба припинити будь-який тиск на НАБУ і зупиняти тих, той цей тиск робить. Зараз НАБУ розслідує справу про корупцію в Окружному адміністративному судді і ця справа веде якраз до КСУ.

і зупиняти тих, той цей тиск робить. Зараз НАБУ розслідує справу про корупцію в Окружному адміністративному судді і ця справа веде якраз до КСУ. По-третє, є зв'язки з РФ. Нещодавно вийшло розслідування журналістів про те, що чинний голова КСУ за російським законодавством купував нерухомість в окупованому Криму і зрозуміло, що такі історії співпраці з окупаційною владою, не можуть бути припустимими, ба більше, з головою КСУ.

"Головне стратегічне завдання президента, РНБО і парламентської більшості сформулювати такі вимоги до суддів КСУ і такі правила підбору їх, щоб більше ці корупціонери і вся російська агентура туди не могла потрапити. Ми пропонуємо зробити так, як ми робили під час створення Антикорупційного суду, який є зараз найбільш незалежним, запросити іноземних друзів, представників західних партнерів для того, щоб вони могли підібрати нових суддів", – додав депутат 8-го скликання.