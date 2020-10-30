КСУ не діє у вакуумі. Є ще дві ракові пухлини на тілі української судової системи – це ВРП і ОАСК.

Ідеального рішення зараз немає

Все, що швидке – не може бути юридично правильним. Такі захмарні гарантії незалежності суддів КСУ.

Ознайомтесь! Конституційний Суд: стратити не можна помилувати

Все, що юридично ідеальне – не швидке. А значить, несе загрози того, що КСУ за лічені тижні доруйнує Антикорсуд, закон про мову і взагалі українську державність.

В тому, що запропоновано в проєкті Президента, бракує як мінімум процедури справжнього конкурсного добору суддів (який, до речі, передбачений Конституцією ще з 2016 року). І нових суддів ми можемо отримати таких самих (або ще гірших), і точно не менш політично залежних.

Особливо з огляду на те, що з теперішнім складом КСУ "знесуть" і тих 4 мужніх і незалежних суддів, які голосували проти і писали окремі думки.

Інших пропозицій поки немає. Але вони повинні з'явитися. Виробити їх – наша з вами задача.

Діяти треба швидко. Але діяти треба так, щоб а) ефетивно вирішити проблему, б) не створити проблему ще більшу.

Рекомендуємо! Зеленський має поставити на місце Коломойського і Медведчука

Важливий аспект

КСУ не діє у вакуумі. Є ще дві ракові пухлини на тілі української судової системи – це ВРП і ОАСК. За словами самого ж очільника ОАСК Павла Вовка з однойменних плівок, їм належать ОАСК і КСУ. ВРП їм усіляко допомагає і діє з ними спільно. Валити цього суддівсько-російського триголового дракона потрібно всього і відразу. Бо відрубаємо одну голову – виростуть іще дві.

Такі думки наразі.