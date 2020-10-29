На рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень закону про запобігання корупції вже відреагували посли G7. Вони наголосили, що стривожені такими новинами.

Так, посли G7 зауважили, що Україна досягла значного прогресу, впроваджуючи після Революції Гідності антикорупційні реформи, однак зараз може зробити крок у минуле. Про це мовиться у спільній заяві послів у твіттері.

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Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної й демократичної України. Було досягнуто такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше у ЗМІ поширили неофіційну заяву ЄС щодо ситуації. У ній мовиться про те, що в Євросоюзі занепокоєні рішеннями Конституційного суду щодо скасування е-декларування.

Ба більше – це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму для України. Водночас віцепрем’єрка Ольга Стефанішина переконує: рішення КСУ не вплине на безвіз.

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