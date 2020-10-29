Україна не повинна повертатися в минуле, – посли G7 про скандальне рішення КСУ
На рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень закону про запобігання корупції вже відреагували посли G7. Вони наголосили, що стривожені такими новинами.
Так, посли G7 зауважили, що Україна досягла значного прогресу, впроваджуючи після Революції Гідності антикорупційні реформи, однак зараз може зробити крок у минуле. Про це мовиться у спільній заяві послів у твіттері.
До теми Буде реакція і президента, і Ради, – Разумков про рішення КСУ
Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної й демократичної України. Було досягнуто такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що раніше у ЗМІ поширили неофіційну заяву ЄС щодо ситуації. У ній мовиться про те, що в Євросоюзі занепокоєні рішеннями Конституційного суду щодо скасування е-декларування.
Ба більше – це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму для України. Водночас віцепрем’єрка Ольга Стефанішина переконує: рішення КСУ не вплине на безвіз.
Скандальне рішення КСУ: коротко про головне
- 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України. Саме вона передбачає покарання за неправдиве декларування (штраф або позбавлення волі) чиновників державного або місцевого рівня.
- Це рішення схвалили за позовом нардепів від ОПЗЖ і "За майбутнє". Останніх активно пов'язують з олігархом Коломойським.
- НАЗК вже заявило, що прибрало з відкритого доступу реєстр електронних декларацій чиновників.
- Реєстр декларування найімовірніше не працюватиме, доки Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.