Народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що рішення Конституційного суду щодо е-декларацій і повноважень НАЗК містить ознаки злочину щодо спроби повалення державної влади. Партія "Голос" разом з юристами підготувала відповідне звернення в Офіс генерального прокурора.

У діях суддів КСУ вбачаються ознаки злочину щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Про це у своєму фейсбуці заявив Ярослав Юрчишин.

Зверніть увагу КСУ своїм скандальним рішенням заблокував призначення переможців виборів, – НАЗК

Вони полягають у перевищенні КСУ своїх конституційних повноважень шляхом перебирання на себе функцій парламенту й органів виконавчої влади,

– пояснив депутат.

Він переконаний, що судді Конституційного суду не мали права позбавляти НАЗК доступу до реєстрів, врегульовувати конфлікт інтересів, вести облік декларацій тощо.

"Таким рішенням вони поставили під загрозу призначення на посади посадовців і встановлення результатів місцевих виборів. Тепер неможливо буде провести спецперевірку НАЗК, без якої призначення не відбувається", – заявив Ярослав Юрчишин.

Крім того, він зауважив порушення в тому, що у своєму рішенні КСУ наполіг, відсутності суспільної небезпеки в недостовірному декларуванні. Мовляв, лише парламент, а не Конституційний суд визначає, що саме є злочином.

Також КСУ схвалив рішення по статтях, яких не було в поданні, чим порушив Конституцію. Покарання за вчинення такого злочину – позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна,

– наголосив парламентар.

Він закликав Офіс генерального прокурора оцінити, чому "люди в мантіях лобіюють інтереси проросійських й олігархічних сил". Резюмуючи, Юрчишин висловив сподівання щодо оперативного відкриття кримінального провадження й розслідування цих фактів.