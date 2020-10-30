Рішення Конституційного Суду про скасування деяких норм антикорупційного законодавства накладає великий негативний відбиток на всю роботу антикорупційних органів. Це перекреслює всі здобутки у боротьбі з корупцією.

Таке рішення КСУ є тиском на всі антикорупційні органи в Україні. Про це заявив виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук, повідомляє пресслужба відомства.

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За його словами, це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, адже кількість розслідувань та перші вироки у справах показують, наскільки великою ця проблема є в Україні і як глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців.

Це суттєвий удар по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень,

– наголосив він.

Про співпрацю НАЗК і САП

Максим Грищук також відзначив, що САП тісно співпрацювало з НАЗК, яке надавало інформацію про виявлені порушення і невідповідності у деклараціях високопосадовців.

Однак за рішенням КСУ, Агентство з питань запобігання корупції позбавлено повноважень здійснювати перевірки. Відтак САП тепер не володіє інформацією.

Крім цього в.о. обов'язків керівника САП вважає, що визнання неконституційною статті про недостовірне декларування звело нанівець велику частину роботи антикорупційних органів. Зокрема:

на сьогодні в провадженні САП та НАБУ перебуває 110 справ за фактами умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до декларацій;

за фактами умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до декларацій; про підозру у вчиненні правопорушень за цією статтею повідомлено 43 особам, серед них є колишні нардепи, судді, керівники державних органів та інші посадовці. Стосовно більшості з них розслідування закінчено;

у ВАКС на розгляді перебуває 17 кримінальних проваджень через недостовірне декларування.

Рішення Конституційного Суду України є тиском на всі антикорупційні органи,

– прокоментував Максим Грищук.

Скандальне рішення Конституційного Суду: що відомо