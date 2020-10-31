Рішення КСУ – це зазіхання на суверенітет держави
КСУ здійснив акт "внутрішньої агресії" проти України, її майбутнього, її курсу до ЄС та НАТО.
Треба поставити правильний діагноз. Бо навіть дуже гарні ліки, виписані проти насморку, не врятують пацієнта від зараження крові.
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Що означає рішення КСУ?
КСУ – це лише аватар Медведчука та Коломойського, які мають плани не лише щодо декларацій.
Рішення КСУ – це не випадковий юридичний витвір групки негідників, і не лише вибіркова атака на антикорупційні органи, це елемент стратегії на геополітичний та цивілізаційний розворот України.
Рішення КСУ – це зазіхання на суверенітет держави злочинною групою людей, яка в тому числі має підтримку з Кремля.
Саме тому протидія президента і парламенту має бути радикальною жорсткою і швидкою.
Якби була депутатом зараз, голосувала би за закон, запропонований Зеленським. Чую контраргументи притомних гідних людей. Погоджуюся з багатьма з ними. Але не чую притомних альтернативних пропозицій до дій.
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Зараз дуже схожа ситуація.
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