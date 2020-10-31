Треба поставити правильний діагноз. Бо навіть дуже гарні ліки, виписані проти насморку, не врятують пацієнта від зараження крові.

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Що означає рішення КСУ?

КСУ – це лише аватар Медведчука та Коломойського, які мають плани не лише щодо декларацій.