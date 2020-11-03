Чи відновлять справи щодо декларування, якщо рішення КСУ скасують: що кажуть у ВАКС
Згідно з рішенням КСУ, у Вищому антикорупційному суді вже почали закривати справи щодо недостовірного декларування. Водночас нардепи планують розглянути у найближчий час законопроєкт, який відновить е-декларування. Саме після такого рішення, ймовірно, зможуть поновити усі кримінальні справи.
У ВАКС є загалом 16 справ про недостовірне декларування. Про це речниця ВАКС Олеся Чемерис розповіла в ефірі 24 каналу.
Цікаво Немає гарантій, що КСУ не заблокує рішення про відновлення е-декларування, – нардепка
3 листопада вже закрили першу справу – колишнього голови Запоріжської облдержадміністрації.
За словами Чемерис, наразі ВАКС може дотримуватись лише рішення КСУ. Однак у разі, якщо депутати підтримають рішення про відновлення декларації, справи зможуть відкрити знову.
Досудові органи зможуть або знов розпочати такі справи, або відновити їх. Це залежить від того, які механізми будуть прописані у новому законі та як він корелюватиметься з баченням КСУ,
– зауважила Чемерис.
Як скасовують справи
Як розповіла речниця, сторона обвинувачення має подати відповідне клопотання до суду про закриття справи через неконституційність.
"Тоді суд має розглянути цю справу і винести рішення про однозначне закриття. Немає інших причин для того, щоб не виконувати рішення КСУ", – сказала Олеся Чемерис.
Скандальне рішення КСУ: що відомо
- Скандальне рішення про скасування е-декларування Конституційний Суд України прийняв 27 жовтня. Тоді суспільство почало жваво обговорювати таке рішення.
- Згодом Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт. Він передбачає припинення повноважень суддів КС. Він заявив, що скасування декларацій ставить під сумнів співпрацю з міжнародними партнерами. Зокрема, з МВФ.
- Також Зеленський висловив думку, що Тупицький повинен піти у відставку самостійно, якщо у нього "залишилась хоч якась гордість".
- Однак ініціативу глави держави з законопроєктом підтримали не усі. Суспільство розділилось на 2 табори. Частина вважає, що цей законопроєкт не є законним.
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