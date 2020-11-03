Згідно з рішенням КСУ, у Вищому антикорупційному суді вже почали закривати справи щодо недостовірного декларування. Водночас нардепи планують розглянути у найближчий час законопроєкт, який відновить е-декларування. Саме після такого рішення, ймовірно, зможуть поновити усі кримінальні справи.

У ВАКС є загалом 16 справ про недостовірне декларування. Про це речниця ВАКС Олеся Чемерис розповіла в ефірі 24 каналу.

Цікаво Немає гарантій, що КСУ не заблокує рішення про відновлення е-декларування, – нардепка

3 листопада вже закрили першу справу – колишнього голови Запоріжської облдержадміністрації.

За словами Чемерис, наразі ВАКС може дотримуватись лише рішення КСУ. Однак у разі, якщо депутати підтримають рішення про відновлення декларації, справи зможуть відкрити знову.

Досудові органи зможуть або знов розпочати такі справи, або відновити їх. Це залежить від того, які механізми будуть прописані у новому законі та як він корелюватиметься з баченням КСУ,

– зауважила Чемерис.

Як скасовують справи

Як розповіла речниця, сторона обвинувачення має подати відповідне клопотання до суду про закриття справи через неконституційність.

"Тоді суд має розглянути цю справу і винести рішення про однозначне закриття. Немає інших причин для того, щоб не виконувати рішення КСУ", – сказала Олеся Чемерис.

Скандальне рішення КСУ: що відомо

Скандальне рішення про скасування е-декларування Конституційний Суд України прийняв 27 жовтня. Тоді суспільство почало жваво обговорювати таке рішення.

Згодом Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт. Він передбачає припинення повноважень суддів КС. Він заявив, що скасування декларацій ставить під сумнів співпрацю з міжнародними партнерами. Зокрема, з МВФ.

Також Зеленський висловив думку, що Тупицький повинен піти у відставку самостійно, якщо у нього "залишилась хоч якась гордість".

Однак ініціативу глави держави з законопроєктом підтримали не усі. Суспільство розділилось на 2 табори. Частина вважає, що цей законопроєкт не є законним.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу