Володимир Зеленський має декілька інструментів реагування на резонансне рішення КСУ щодо е-декларування та незаконного збагачення. Наразі в ОП намагаються зрозуміти, що ж спонукало КСУ винести скандальну ухвалу.

Зеленський відреагує на рішення КСУ, яке "провокує протестні настрої"

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів 29 жовтня розповів, пише 24 канал, що глава держави "нетерпимий до проявів корупції як такої". Тож і на скандальне рішення КСУ щодо незаконного збагачення Володимир Зеленський буде реагувати відповідно.

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Чому Конституційний Суд ухвалив таке рішення (визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за неправдиве декларування), в Офісі Президента наразі не знають: "Ми намагаємося зрозуміти причини, які спонукали в такому екстремальному, екстреному режимі КСУ ухвалити дане рішення – явно всупереч очікуванням суспільства".

Так ось, президент повинен відреагувати на те, що провокує суспільство на протестні настрої, на масові протестні настрої. Більш того, те, що повертає нас назад, туди, звідки ми вже пішли,

– наголосив Подоляк.

Для своєї реакції президент може використовувати кілька інструментів

Пакетні законопроєкти для внесення змін до тих законів, які стали базою у рішенні КСУ. У такий спосіб можна буде " повернути електронне декларування для чиновників будь-якого рангу".

для чиновників будь-якого рангу". Реформа КСУ, який ухвалює провокаційні рішення й "створює в суспільстві атмосферу певної недовіри державі як інституту". "Тобто, нам потрібні інші закони, які б регламентували роботу КСУ", – уточнив Подоляк.

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З іншого боку, "відправити у відставку суддю КСУ можна тільки рішенням самого КСУ двома третинами голосів. Це практично безвихідна ситуація", - підсумував радник глави ОП.

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