Правоохоронні органи відстежують дії певної групи осіб, спрямовані на знищення української державності. До цих дій, найімовірніше, причетна Росія. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

У РНБО заявляють про "знищення державності" України

Данілов не має сумнівів, що до рішення Конституційного Суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування має стосунок Росія. Про це секретар РНБО говорив 30 жовтня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

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Я вчора, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони, наголосив, що ми відслідковуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України,

– заявив Олексій Данілов.

Далі секретар РНБО зауважив, що "рішення, які приймають ці особи, саме на це направлені". Це формулювання дозволяє припустити, що Данілов мав на увазі суддів Конституційного Суду та їхнє рішення щодо декларування, незаконного збагачення та НАЗК. Це підтверджують і наступні слова:

"Вони мають розуміти, що приймати такі рішення без консультацій... Я не кажу, що їм хтось має давати вказівки. Але консультації, вони мали, як державні люди, обов'язково провести".

"І повірте, пройде час, все стане на свої місця, і буде зрозуміло, хто за цим стоїть. Те, що у цьому, велика ймовірність, бере участь країна-агресор – у мене в цьому сумнівів майже немає", – підсумував Данілов.

Конституційна криза в Україні: що відбувається

27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів (здебільшого з ОПЗЖ і "За майбутнє") скасував статтю 366-1 ККУ про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Неконституційними суд визнав і положення законів про перевірку декларацій чиновників із боку НАЗК. А без цієї перевірки жодного керівника державного органу не можуть у законний спосіб призначити.

Президент Зеленський терміново скликав РНБО, адже таке рішення КСУ створює серйозні проблеми для України як на внутрішній, так і на міжнародній арені (мовиться про співпраці з МВФ, ЄС, про безвіз та інше).

Зеленський вніс до Ради проєкт закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу КСУ, а рішення суду про декларування визнати нікчемним, прийнятим за межами повноважень та в умовах конфлікту інтересів.



Скандал навколо КСУ: що слід знати / Інфографіка 24 каналу