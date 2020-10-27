НАБУ викрило суддів Окружного адмінсуду Києва у масштабних зловживаннях владою, які пов'язані з несанкціонованим впливом на державні органи. Водночас ухвала, яку прийняв ОАСК щодо Артема Ситника є проявом спроб захоплення влади.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан. За її словами, суддя, який виніс ухвалу фігурував на відповідних плівках, тому це чергова спроба дискредитувати НАБУ.

Зверніть увагу Не фейк, – в ОАСК підтвердили інформацію про звільнення Ситника з НАБУ

Згідно зі словами юристки, рішення Окружного адмінсуду не можна сприйняти серйозно. Відповідна резолютивна частина абсолютно не відповідає правовим вимогам закону, вважає вона.

Хто намагається прибрати Ситника з посади

Одним із головних ініціаторів рішення проти Ситника є фігурант справи про зловживання в ОАСК – Павло Вовк, зазначила Щербан. Скандальні плівки показували те, як в цьому суді використовують власні рішення задля впливу на різні процеси в державі, зокрема на перевірки декларацій посадовців та на виборчий процес, повідомила юристка ЦПК.

За словами Щербан, ОАСК об'єднує свої зусилля з іншими фігурантами НАБУ, зокрема з олігархами Коломойським та Бахматюком.

Фігуранти справ НАБУ об'єднують свої зусилля, щоб дискредитувати Антикорупційне бюро та підірвати юридичні підстави його функціонування. Це роблять за допомогою різних методів, зокрема через Конституційний суд,

– розповіла юристка.

"Відповідне рішення КСУ насправді не означало автоматичного звільнення Ситника. Поки не приймуть зміни до закону і не проведуть новий конкурс – директор НАБУ абсолютно законно перебуває на своїй посаді", – повідомила Олена Щербан.

Вона додала, що спроби змістити Ситника будуть продовжуватися допоки НАБУ незалежне і дійсно намагається розслідувати відомі справи.

Перевищення повноважень суду

Юристка зауважила, що ніхто не зобов'язаний виконувати відповідні рішення ОАСК, адже суд перевищив свої повноваження беручи на себе компетенцію виконавчих органів.

НАБУ є правоохоронним та абсолютно незалежним органом. Так само всі повноваження директора Антикорупційного бюро визначені законом, тому його заступники не можуть приймати відповідних рішень,

– наголосила Олена Щербан.

Вона вкотре зауважила, що рішення ОАСК є спробою руками інших державних органів втрутитися в діяльність НАБУ.

Ліквідація ОАСК

Згідно зі словами юристки ЦПК, президент зобов'язаний зреагувати на петицію щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва. В негативній репутації суду обізнані навіть міжнародні партнери, зауважила вона.

"Якщо ліквідацію не буде ініційовано, то це означатиме невиконання вимог МВФ та розрив відносин України із заходом. Цього й домагаються автори відповідних кампаній проти НАБУ. Водночас рішення щодо ліквідації суду має ухвалювати парламент, але ініціювати може лише президент", – наголосила Щербан.

Вона зазначила, що якщо президент не буде вживати заходів щодо ліквідації суду, то це буде означати, що він знайшов спільну мову з відповідними суддями.

Довідка. Президента України закликали негайно ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідна петиція вже набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.