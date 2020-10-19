Заборонила поширювати книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса суддя Марина Заставенко з Донецька. У 2017 році її хотіли звільнити за зв'язки з так званою "ДНР".

Що відомо про суддю, яка прийняла рішення

До переведення в Київ Марина Заставенко працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області. Про це у фейсбуці повідомила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

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За її словами, у 2016 році до Вищої кваліфікаційної комісії суддів зверталась СБУ.

Служба вказувала на те, що у судді є майно на тимчасово окупованих територіях, вона систематично їздить туди. Крім того, Заставенко тривалий час не здійснювала правосуддя, бо перебувала саме на неконтрольованих Україною територіях.

Комісія спершу відкрила дисциплінарну справу, але потім відмовилась звільняти суддю Заставенко.

Навряд чи український суддя спокійно може кататись в "ДНР", не отримуючи для себе гарантії безпеки "з того боку". Особливо зважаючи на те, як активно росіяни поповнювали обмінний фонд,

– зазначила Чижик.

Та додала, що саме тому СБУ писала скарги на таких суддів.

Однак, на жаль, більшість з них залишились в системі. Вони продовжують час від час їздити на окуповані території, а потім повертаються та ухвалюють рішення щодо українців.

До теми "Усі склади порожні – прювєт куму Путіна": тираж книги Кіпіані про Стуса розлетівся за хвилини

Нагадаємо, 19 жовтня Дарницький районний суд Києва заборонив поширення книги про Стуса без дозволу одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя", нардепа Віктора Медведчука. Судді вирішили, що певні моменти книги шкодять його честі та гідності. Видавництво оскаржуватиме перемогу кума Володимира Путіна та додрукує новий тираж книги.

Справа щодо книги про Василя Стуса: у чому суть

Книга Кіпіані вийшла друком ще у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ. У них йдеться про те, як та за що насправді судили українського дисидента.

Медведчук був тоді державним захисником українського Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час судового процесу. Своєї провини він, звісно ж, не визнає.

Ще влітку 2019 року Медведчук заявив, що звертатиметься до суду, аби той заборонив книгу. У ній представник ОПЗЖ знайшов "висловлювання, які не відповідають дійсності". Кіпіані назвав позов тиском на свободу слова.

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