Представники Кабінету Міністрів 30 листопада на нараді обговорять, чи потрібно впроваджувати в Україні повний локдаун і коли.

Влада країни повідомить людей про рішення завчасно, щоб вони могли підготуватися. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час селекторної наради, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Увага До цього треба бути готовими, – Разумков про локдаун

Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути,

– заявив Зеленський.

Хто відвідає нараду

Обговорюватимуть питання локдауну представники:

Міністерства охорони здоров'я;

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Міністерства внутрішніх справ;

РНБО.

Що кажуть про локдаун в Україні політики: