У Конституційному Суді України заперечують, що робота суду заблокована. Мовляв, судді відновлять проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування від коронавірусу у декількох членів юстиції.

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько запевнив, що понад 3 тижні Верховна Рада не спроможна зробити хоча б якісь кроки у справі КСУ. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Рішення – на поверхні

За його словами, Рада нічого не вирішує, тільки реєструє десятки законопроєктів, більшість з яких – жодним чином не розв’язують проблему.

Рішення щодо проблеми з КСУ лежить на поверхні,

– зазначив Валько.

Потрібні конкретні зміни

Він сказав, що дуже сподівається, що нардепи найближчим тижнем дійсно ухвалять відповідні рішення:

зміни в чинних законах щодо запобігання корупції. Вони розв'яжуть проблему з тим, що робити з відповідальністю за недекларування у майбутньому;

зміни у законі щодо КСУ. Вони розв'яжуть питання з кворумом щодо суддів і потенційною можливістю скасування мовного закону, земельної та медичної реформ.

Зауважимо! На дистанційну роботу судді КСУ перейшли з 12 листопада . Тоді стало відомо, що у декількох працівників інституції діагностували коронавірус.

Також Валько запевнив: "Важливо, щоб в рамках цих законопроєктів внесли зміни щодо реформування Вищої ради правосуддя".

Треба поповнити КСУ

На думку експерта, склад Конституційного Суду треба поповнити. Але нові кандидати на вакансії повинні бути доброчесними та бути обраними на прозорому конкурсі за зрозумілою процедурою.

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Скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу