Україна чекала на висновок Венеційської комісії щодо рішення Конституційного Суду, аби зрозуміти, які кроки нардепам робити далі. Комісія визнала, що скандальне рішення є необґрунтованим та неприпустимим. Чи зможуть тепер ухвалити законопроєкт Володимира Зеленського про відновлення декларування – читайте далі.

Венеційська комісія своїм рішенням повністю підтримала позицію Офісу Президента і самого президента щодо нелегітимності рішення КСУ. Таку думку висловив представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

Цікаво Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо КСУ

Веніславський припустив, що законопроєкт про відновлення декларування президент підпише ще у 2020 році.

Мені складно відповідати за президента, але до Нового року не так багато часу, залишився 1 пленарний тиждень. Я думаю, що ймовірність того, що президент підпише цей закон є достатньо великою і він (законопроєкт – 24 канал) набуде чинності,

– зауважив Веніславський.

Він наголосив, що позиція президента України полягає в тому, що відповідальність, яку запроваджено за брехню в деклараціях, є надто м'якою.

"Як тільки президент підпише цей законопроєкт, я думаю, наша та інші політичні сили ініціюватимуть внесення змін до відповідної статті з метою посилення кримінальної відповідальності – позбавлення волі", – сказав Веніславський.

Чому не внесли посилене покарання одразу

За словами Веніславського, не усі політики підтримували введення посиленого покарання одразу.

Представники політсил, які говорили публічно про те, що треба було одразу вносити більш посилений вид відповідальності – вони лукавлять. У публічному просторі вони говорили одне, а на засіданні практично усі наполягали на тому, що має бути не пов'язане з позбавленням волі покарання,

– сказав Веніславський.

За його словами, на посиленні покарання наполягала "Слуга народу" та "Голос". Однак більшість політсил, окрім ОПЗЖ, все ж погодились, що відповідальність надто м'яка. "Вони (ОПЗЖ – 24 канал) стали заручниками, я думаю, що можливість отримати достатню кількість голосів зросла", – запевнив представник президента.

До теми Зеленський попросив наразі не розглядати законопроєкт про конституційну кризу: чому

Позиція Венеційської комісії

Проєкт Венеційської комісії повністю підтримує позицію щодо нелегітимності рішення КСУ. В цьому висновку зазначено такі моменти:

судді перебували у ймовірному конфлікті інтересів;

КСУ вийшов за межі власних повноважень;

КСУ вийшов за межі конституційного подання;

рішення КСУ щодо неспівмірності покарання за брехню у деклараціях є необґрунтованим і не має конкретних положень, які б дозволяли зробити такий висновок.

"Комісія показала, що рішення КСУ є абсурдним та необґрунтованим. Це підтверджує нашу позицію", – підсумував Веніславський.

Що цьому передувало