Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України. Ще у 2014 році група пенсіонерів з Луганська поскаржилась на український Кабмін за зупинку виплати пенсій.

Заявники не звернулись до судів відповідних інстанцій

Європейський суд визнав скаргу неприйнятною, як необґрунтовану. Про рішення повідомив заступник міністра юстиції – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у фейсбуці.

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Суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов'язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко зазначені судом при прийнятті рішення, і що заявники могли та мали звернутись із окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав,

– зазначив Ліщина.

Заявники не звернулись з позовами про відновлення платежів у суди відповідних інстанцій, у скарзі також не зазначено, що вони це зробити не могли.

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