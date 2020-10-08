На початку жовтня у водоймах Камчатки загинули тисячі морських мешканців. Крім цього, чимало людей отримали опіки після купання. Отримані результати аналізу проб природної води й ґрунту показали високий вміст забруднювальних речовин.

Фахівці за минулий тиждень відібрали сотні зразків з забруднених територій. Наразі отримані дані з Авачинської бухти опублікувала Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування Росії.

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Проби води були відібрані з 30 вересня по 5 жовтня 2020 року з акваторій на Камчатці. Відтак в лабораторіях фахівці виявили перевищення у річці Таєнка норми фосфат-іону – у 4,6 раза, заліза – в 5 разів, біохімічне споживання кисню – у 2,9 раза.

Показник заліза в річці Халактирка перевищує норму у 7,2 раза, а фосфат-іону — у 2,2 раза.

Крім цього, підвищений рівень забруднення виявили поряд з гирлом річки Халактирка, в річці Кирпична, озері Халактирське. Також перевищення норми зафіксували не лише у воді, а й у ґрунті, поблизу водойм.

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