Поблизу міста Березне, що у Рівненській області, 26 листопада сталась страшна трагедія – у ДТП загинула жінка з дитиною 12 років. Ще двоє дітей – 5 та 8 років потрапили у реанімацію.

ДСНС у Рівненській області повідомляє, що сталась ДТП – ВАЗ зіткнувся з вантажівкою. Це сталось вдень на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів, поблизу міста Березне.

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У результаті зіткнення жінка та найстарша дитина, на жаль, загинули на місці ДТП. Ще дві дитини госпіталізовані до лікарні у важкому стані.

Водій вантажного автомобіля не постраждав.

Хто винен – водійка ВАЗ чи чоловік, який керував вантажною машиною наразі невідомо. Обставини даної події встановлюються правоохоронцями.

На місці події наразі працювали поліціянти, рятувальники та медики / Фото ДСНС