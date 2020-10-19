Жахлива смертельна автопригода трапилася на дорозі Київ – Чоп біля села Корнин. 19 жовтня водій легковика поспішав відвезти жінку до пологового будинку, тому виїхав на зустрічну смугу.

Водій автівки Honda, у якій сиділа вагітна жінка, не встиг повернутися у потік авто і на повному ходу врізався у Volkswagen. Подробиці смертельної ДТП розповіли у поліції області.

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За даними слідчих, порушив правила дорожнього руху 27-річний чоловік на Honda. Його машина зіткнулася з автівкою 37-річного жителя Рівного. Внаслідок удару обидві машини викинуло з проїжджої частини.



Передні частини автівок розтрощені / Фото пресслужби поліції Рівненської області

Вагітна загинула на місці

Як зазначають правоохоронці, під час ДТП 25-річна жінка, яку чоловік віз до пологового, отримала не сумісні з життям травми. Допомогти їй медики "швидкої" нічим не могли. Також загинула ще ненароджена дитина.

Значних пошкоджень зазнали водії обох авто, а також пасажирка Volkswagen. Їх у важкому стані госпіталізували до травматологічного відділення лікарні.



Медики не могли врятувати вагітну жінку / Фото пресслужби поліції Рівненської області

З лікарні – до в'язниці

За фактом ДТП слідчі порушили кримінальну справу щодо порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель людини. То ж, якщо провину водія Honda визнає суд, його можуть відправити за ґрати на термін від 3 до 8 років.

Дивіться відео з місця загибелі вагітної жінки на Рівненщині онлайн (18+):