Правоохоронці з кількох регіонів 13 листопада провели спецоперацію на базі відпочинку в Сарненському районі Рівненської області. Під час неї затримали двох кримінальних авторитетів, яких розшукували за скоєння тяжких злочинів.

Правоохоронці намагалися затримати організатора викрадення та вбивства чоловіка на Запоріжжі, але їхньою здобиччю став ще один зловмисник, повідомили у поліції Рівненщини.

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На слід одного з кримінальників правоохоронці вийшли після допиту його спільника.

Затримали через викрадення чоловіка

За даними слідчих, на початку жовтня з повідомленням про викрадення її чоловіка звернулася до поліції мешканка Запоріжжя. За її словами, озброєний невідомий вдерся до неї у квартиру та змусив чоловіка піти з ним. Додому він більше не повертався.

Під час розслідування копи з'ясували, що викрадення чоловіка організував 55-річний кримінальний авторитет, а допомагав йому мешканець Запоріжжя. Вдвох вони вивезли чоловіка на берег Дніпра та вимагали від його сім'ї гроші. Зрозумівши, що нічого не отримають, зловмисники кілька годин знущалися з потерпілого. Від отриманих травм він помер.

Тіло загиблого заховали у лісопосадці.

Спочатку правоохоронці затримали безпосереднього виконавця викрадення. Потім – вийшли на слід організатора. Ним виявився кримінальний авторитет.



55-річного кримінального авторитета з Запоріжжя затримали на Рівненщині / Фото пресслужби поліції Рівненської області

Випадково затримали другого

Коли правоохоронці встановили місце знаходження підозрюваного, вони організували спецоперацію з затримання. Як виявилося, зловмисник перебував на базі відпочинку разом зі своїм товаришем – ще одним кримінальним авторитетом. 26-річного чоловіка також розшукували за скоєння тяжкого злочину. Він, за даними копів, був учасником розбійних нападів.

Слідчі дії щодо обох зловмисників тривають.



26-річний авторитет відпочивав разом зі старшим "колегою" / Фото пресслужбі поліції Рівненської області