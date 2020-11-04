Серйозні аварії із 9 постраждалими сталися 4 листопада фактично на одній ділянці дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів Рівненської області. Спочатку зіткнулися Renault, та два Mercedes. А потім у ДТП потрапила швидка, яка їхала на допомогу травмованим.

Про жорсткі аварії за участю 4 авто та швидкої у селі Забороль на Рівненщині повідомили у поліцїі регіону. Перша ДТП сталася близько 9:30, а вже за півтори години неподалік від того ж місця відбулася друга.

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Внаслідок зіткнень постраждали 9 осіб. Деякі автівки ремонтувати недоцільно.

Що відомо про нищівні аварії на Рівненщині

За даними слідства, водій Renault не дотримався дистанції та влетів у попутний Mercedes-Benz. Від удару "німця" винесло на зустрічку, де він в'їхав у позашляховик Mercedes-Benz ML 350.

Доки медики надавали допомогу шістьом постраждалим через потрійне зіткнення, до них поспішала ще одна швидка. Але до місця першої аварії вона не доїхала. Через великий затор водієві швидкої довелося виїхати на зустрічну смугу.

Згідно із правилами дорожнього руху, при включенні проблискового маячка та сирени подібні маневри цілком припустимі, а інші водії мають надати спеціалізованій автівці перевагу. Однак безперешкодно проїхати старенькій швидкій не дали. Через лобове зіткнення із BMW мікроавтобус перекинувся.

Місце ДТП із 9 постраждалими на Рівненщині / Фото пресслужби поліції

Який стан постраждалих

У першій ДТП госпіталізація знадобилася лише 4 особам. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Власника "німця" та двох медиків, які постраждали під час другої аварії, обстежують лікарі.

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі порушили кримінальну справу. Людям, яких суд визнає порушниками, загрожує від 3,4 до 8,5 тисяч гривень штрафу, до двох років виправних робіт або обмеження волі на термін до 3 років.

Дивіться відео з місця жорсткого ДТП на Рівненщині: