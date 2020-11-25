У Рівненській області від ускладнень коронавірусу помер Віктор Талащук. На місцевих виборах його переобрали головою Малолюбашанської об'єднаної територіальної громади.

Про те, що голова однієї з ОТГ на Рівненщині Віктор Таращук помер від COVID-19, повідомив у фейсбуці його зять, депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик.

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Через коронавірус на 55-му році життя помер Талащук Віктор Флорович,

– написав Курсик.

Він додав, що глава Малолюбашанської ОТГ був батьком, другом, мудрим управлінцем, щирим патріотом, ідеальним дідусем, чоловіком.

До слова, на місцевих виборах кандидатуру Талащука підтримали аж 95,1% жителів громади.

Що відомо про Віктора Талащука