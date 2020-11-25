На Рівненщині від COVID-19 помер Віктор Талащук: його переобрали главою ОТГ
У Рівненській області від ускладнень коронавірусу помер Віктор Талащук. На місцевих виборах його переобрали головою Малолюбашанської об'єднаної територіальної громади.
Про те, що голова однієї з ОТГ на Рівненщині Віктор Таращук помер від COVID-19, повідомив у фейсбуці його зять, депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик.
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Через коронавірус на 55-му році життя помер Талащук Віктор Флорович,
– написав Курсик.
Він додав, що глава Малолюбашанської ОТГ був батьком, другом, мудрим управлінцем, щирим патріотом, ідеальним дідусем, чоловіком.
До слова, на місцевих виборах кандидатуру Талащука підтримали аж 95,1% жителів громади.
Що відомо про Віктора Талащука
- У 2006 – 2014 роках був головою Костопільської районної ради (Рівненщина).
- У 2015 році працював заступником директора з технічного розвитку Рівненського обласного виробничого комунального підприємства "Рівнеоблводоканал".
- З листопада 2015 року став заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого органу Малолюбашанської сільської ради.
- З грудня 2017 року очолював Малолюбашанську ОТГ.
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