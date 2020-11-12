На кілька годин 12 листопада у селі Біла Криниця, що на Рівненщині, люди перекрили трасу Київ – Чоп. У такий спосіб працівники та підприємці сфери громадського харчування протестували проти введення карантину вихідного дня.

Акція протесту тривала близько 3 годин Близько 70 людей рухались пішохідним переходом і блокували рух автівок. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області. До теми Українці просять скасувати карантин вихідного дня: створили петицію Протестували невдоволені ініціативою уряду майже протягом 3 годин – з 10:00 до 12:40. Час від часу проїжджу частину таки звільняли, аби пропускати транспорт. Наразі у поліції вирішують питання про кваліфікацію події. Дивіться відео з акції протесту: Головне про карантин вихідного дня в Україні: Карантин вихідного дня почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада.

Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка.

Працюватимуть лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта. Важливо! У Рівному та Львові вже виступили проти рішення уряду щодо карантину вихідного дня. У містах наголосили, що такий крок завдасть величезної шкоди бізнесу і позначиться на добробуті тисяч людей. Українці навіть зареєстрували петицію з вимогою скасувати ініціативу Кабміну.

Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу