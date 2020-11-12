Проти карантину вихідного дня: на Рівненщині працівники ресторанів перекрили трасу – відео
На кілька годин 12 листопада у селі Біла Криниця, що на Рівненщині, люди перекрили трасу Київ – Чоп. У такий спосіб працівники та підприємці сфери громадського харчування протестували проти введення карантину вихідного дня.
Акція протесту тривала близько 3 годин
Близько 70 людей рухались пішохідним переходом і блокували рух автівок. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.
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Протестували невдоволені ініціативою уряду майже протягом 3 годин – з 10:00 до 12:40. Час від часу проїжджу частину таки звільняли, аби пропускати транспорт.
Наразі у поліції вирішують питання про кваліфікацію події.
Дивіться відео з акції протесту:
Головне про карантин вихідного дня в Україні:
- Карантин вихідного дня почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада.
- Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка.
- Працюватимуть лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта.
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