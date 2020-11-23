Мешканця села Великий Олексин на Рівненщині затримали 22 листопада за угон мікроавтобуса, який він вчинив втретє у своєму житті. У скоєному злочині 17-річний підліток зізнався.

Про інцидент повідомили у поліції Рівненської області. За даними правоохоронців, злочин юнак скоїв одразу, як тільки приїхав до Рівного з Івано-Франківська.

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Прибувши до міста, він нібито захотів покататися на маршрутці.

Втік від поліції

Як стверджують копи, юнак прийшов на автостоянку та зайшов на її територію без якихось перешкод – охоронець у цей час на кілька хвилин відлучився.

Задні двері транспортного засобу були відчинені, а у бардачку лежали ключі.

Зникнення маршрутки охоронець виявив лише за кілька годин та одразу повідомив про це поліцію.

Патрульні знайшли маршрутне таксі на вулиці Олексинський, але хлопець на вимогу правоохоронців не зупинився та навіть зумів сховатися від них. Він виїхав у поле та вимкнув фари.

Без пошкоджень

Маршрутку поліцейські знайшли через деякий час на одній з вулиць села Великий Олексин, де мешкає підозрюваний. Попри участь у перегонах та втечі від копів, вона була без якихось ушкоджень.

Особу зловмисника швидко встановили. Ним виявився добре знайомий копам підліток, який 26 лютого вже вкрав маршрутне таксі. Крім того, він вчинив такий саме злочин повторно на початку березня.

За фактом чергового угону поліцейські відкрили кримінальне провадження. Якщо провину юнака визнає суд, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. А якщо звернути увагу на те, що нещодавно його засудили до 2 років іспитового терміну, цілком ймовірно, що наразі підлітка відправлять до колонії.