Надзвичайна подія сталася зранку 10 листопада поблизу одного з навчальних закладів Рівного. Чоловік вчинив сексуальне насильство над неповнолітньою ученицею школи.

Про вчинення злочину постраждала розповіла заступниці директора, повідомляє місцеве видання "Рівненські новини". Вчителька одразу ж звернулася до правоохоронців. Дивіться також Поліція Сум "зливає" справу про постійні зґвалтування 6-річного хлопчика підлітками, – ЗМІ Що відомо про зґвалтування учениці у Рівному Повідомлення про насильство над дівчиною надійшло копам близько 10:00. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце інциденту, знайшла речові докази, які пов'язали з особою підозрюваного.

Через кілька годин після зґвалтування поліцейські встановили особу ймовірного злочинця.

Чи затримали чоловіка правоохоронці, невідомо. Наразі поліцейські стверджують, що наразі щодо нього тривають слідчі дії.

Інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань наразі не внесли. Ймовірно, правоохоронці кваліфікують подію як сексуальне насильство над дитиною. Зверніть увагу! Якщо підозрюваного відшукають та засудять, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.