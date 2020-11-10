У Рівному біля школи чоловік зґвалтував дівчину: що відомо
Надзвичайна подія сталася зранку 10 листопада поблизу одного з навчальних закладів Рівного. Чоловік вчинив сексуальне насильство над неповнолітньою ученицею школи.
Про вчинення злочину постраждала розповіла заступниці директора, повідомляє місцеве видання "Рівненські новини". Вчителька одразу ж звернулася до правоохоронців.
Дивіться також Поліція Сум "зливає" справу про постійні зґвалтування 6-річного хлопчика підлітками, – ЗМІ
Що відомо про зґвалтування учениці у Рівному
- Повідомлення про насильство над дівчиною надійшло копам близько 10:00. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце інциденту, знайшла речові докази, які пов'язали з особою підозрюваного.
- Через кілька годин після зґвалтування поліцейські встановили особу ймовірного злочинця.
- Чи затримали чоловіка правоохоронці, невідомо. Наразі поліцейські стверджують, що наразі щодо нього тривають слідчі дії.
- Інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань наразі не внесли. Ймовірно, правоохоронці кваліфікують подію як сексуальне насильство над дитиною.
Поділитися новиною