У Рівному вночі 24 жовтня підпалили авто кандидата в депутати до облради від "Слуги народу". Власник машини запевнив, що здогадується, хто причетний до злочину.

Що відомо про підпал

Легковик "Mercedes-Benz CLS 350" був припаркований у дворі багатоповерхівки, де проживає власник машини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

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Вогонь знищив бампер та моторний відсік авто.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. До слова, біля місця підпалу криміналісти знайшли пластмасову ємність із залишками паливно-мастильних речовин.

Кому належить авто

За інформацією місцевого видання "ВСЕ", невідомі підпалили авто кандидата в облраду від "Слуги народу" та керівника "Рівнеоблводоканалу" Андрія Карауша. Посадовець підтвердив цю інформацію та пов’язав підпал з політичною діяльністю.

Брудні методи, брудні технології. Помста. Заздрість. Підступність. Тим більше у день тиші. Не можна називати сьогодні партії, політичні сили, але ми розуміємо, хто це робить. Правоохоронні органи дадуть оцінку,

– наголосив Карауш.

Крім цього, чоловік зауважив, що не отримував прямих погроз, але він здогадується, хто причетний до підпалу авто.



Андрій Карауш / Фото "Рівнеоблводоканалу"