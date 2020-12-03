П'ятий президент Петро Порошенко завітав 3 грудня до Рівного. Він був присутнім при вступі на посаду мера свого однопартійця Олександра Третяка. Однак там Порошенко випадково зустрівся з активістом і добровольцем Ярославом Гранітним. Між ними почалася серйозна перепалка.

Гранітний звинуватив Порошенка у тому, що п'ятий президент "зруйнував його життя". Відео перепалки оприлюднив телеграм-канал PavlovskyNews.

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Річ у тому, що колишній АТОшнік перебував 3 роки у СІЗО нібито через сепаратизм. Однак, за словами Гранітного, його провину так і не довели.

Ви мене посадили, але не довели мою провину. Отака демократія у вас? Оце європейський вибір? Ви зруйнували моє життя, ви посадили купу моїх товаришів. Понад 10 тисяч добровольців сидить,

– заявив Гранітний.

Він наголосив, що не зраджував країну, а також звинуватив у цьому самого Порошенка. П'ятий президент порадив активісту йти до суду та доводити свою невинуватість. У відповідь він почув прокльони від Гранітного.

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Відомо, що наразі Гранітний перебуває під нічним домашнім арештом. Окрім сепаратизму його звинуватили у зберіганні зброї, але чоловік наполягає на тому, що вона була зареєстрована.

За інформацією рівненських ЗМІ, у 2017 році Гранітного затримали за мітинг на підтримку легалізації видобутку бурштину.