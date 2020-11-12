У Рівному наразі не вводитимуть карантин вихідного дня: відеозвернення мера
Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня з 14 листопада. Однак у Рівному рішення про посилення обмежувальних заходів прийматимуть лише 16 листопада.
Наразі у місті чекають селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Вона пройде 12 листопада. Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передають "7 днів".
Читайте також Карантин вихідного дня може стати крапкою для малого та мікробізнесу, – експертка
Після того проведемо в понеділок (16 листопада – 24 канал) свою комісію, а тоді вже прийматимемо рішення щодо цього,
– зазначив Хомко.
Тому у найближчі суботу – неділю (14 – 15 листопада) карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.
Заява мера Рівного: дивіться відео
Карантин вихідного дня в Україні: що відомо
- Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
Поділитися новиною