Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня з 14 листопада. Однак у Рівному рішення про посилення обмежувальних заходів прийматимуть лише 16 листопада.

Наразі у місті чекають селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Вона пройде 12 листопада. Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передають "7 днів".

Читайте також Карантин вихідного дня може стати крапкою для малого та мікробізнесу, – експертка

Після того проведемо в понеділок (16 листопада – 24 канал) свою комісію, а тоді вже прийматимемо рішення щодо цього,

– зазначив Хомко.

Тому у найближчі суботу – неділю (14 – 15 листопада) карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.

Заява мера Рівного: дивіться відео

Зверніть увагу! Напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львівська міська рада оскаржуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Однак спершу необхідно дочекатися повного тексту постанови уряду.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо