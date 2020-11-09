Правоохоронці спіймали підозрюваних у вчиненні шахрайства, які нібито обіцяли клієнтам працевлаштування на керівні посади у національній поліції. Проходять по цій справі чинний майор поліції та його друг-священник.

Обох затримали на гарячому під час отримання 25 тисяч доларів авансу. Судді вже обрали їм запобіжний захід у вигляді арешту без можливості вийти під заставу, повідомляє прокуратура Рівненської області.

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Крім цього, служителі Феміди відсторонили підозрюваного у злочині поліцейського. Але тільки на час досудового розслідування.

Що відомо про злочин, в якому підозрюють попа та копа

За даними слідчих, священник та майор патрульної поліції Рівного обіцяли працевлаштувати клієнта на посаду керівника одного з міжрайонних відділів поліції області. За свої послуги вони хотіли отримати 100 тисяч доларів.

Оскільки реальної влади для вирішення таких питань у зловмисників не було, детективи ДБР відкрили кримінальну справу не щодо хабарництва, а шахрайства в особливо великих розмірах.

Якщо їх визнають винними, чоловікам загрожує від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Втім, притягнути до відповідальності правоохоронців в Україні дуже важко. Не легше й посадити священників, які мають чималі зв'язки та гроші.