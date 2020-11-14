У Рівному люди вийшли на протест через карантин вихідного дня: фото, відео
У Рівному зранку 14 листопада на акцію протесту через введення карантину вихідного дня вийшли підприємці. Протестувальники вже анонсували ймовірне перекриття дороги.
Протест у Рівному
Люди зібралися о 10 годині ранку біля торгового центру "Злата Плаза". Про це повідомляє "Суспільне".
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Згодом учасники акції рушили до міськвиконкому. Вони хочуть, щоб до них вийшов мер Володимир Хомко та дозволив торгувати, як це зробили в інших містах.
Підприємці та продавці незадоволені рішенням уряду про карантин вихідного дня і вважають, що через таке обмеження втратять понад половину свого доходу.
У Рівному протестують підприємці через карантин вихідного дня: дивіться відео
Близько 300 підприємці підписали звернення у міську та обласну ради з вимогою захистити їхнє право на працю.
ФОПи Рівного обурені неправомірними рішеннями, котрі приймають органи центральної влади. Ефективність введених обмежень не доведена, а втрати від закриття наших торговельних точок на вихідні є критичними. Вони ставлять нас на межу закриття,
– сказали протестувальники.
Водночас підприємці зобов'язались дотримуватися карантинних вимог на своїх робочих місцях.
Відео з місця протесту підприємців у Рівному
У Рівному люди вийшли на протест / Фото "Суспільне Рівне", "Твоє Рівне"
Зауважимо, 13 листопада мешканці Рівного також виходили на акцію протесту. Аби привернути увагу влади до проблеми, вони перекривали дорогу.
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