У Рівному зранку 14 листопада на акцію протесту через введення карантину вихідного дня вийшли підприємці. Протестувальники вже анонсували ймовірне перекриття дороги.

Протест у Рівному

Люди зібралися о 10 годині ранку біля торгового центру "Злата Плаза". Про це повідомляє "Суспільне".

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Згодом учасники акції рушили до міськвиконкому. Вони хочуть, щоб до них вийшов мер Володимир Хомко та дозволив торгувати, як це зробили в інших містах.

Підприємці та продавці незадоволені рішенням уряду про карантин вихідного дня і вважають, що через таке обмеження втратять понад половину свого доходу.

У Рівному протестують підприємці через карантин вихідного дня: дивіться відео

Близько 300 підприємці підписали звернення у міську та обласну ради з вимогою захистити їхнє право на працю.

ФОПи Рівного обурені неправомірними рішеннями, котрі приймають органи центральної влади. Ефективність введених обмежень не доведена, а втрати від закриття наших торговельних точок на вихідні є критичними. Вони ставлять нас на межу закриття,

– сказали протестувальники.

Водночас підприємці зобов'язались дотримуватися карантинних вимог на своїх робочих місцях.

Відео з місця протесту підприємців у Рівному

У Рівному люди вийшли на протест / Фото "Суспільне Рівне", "Твоє Рівне"

Зауважимо, 13 листопада мешканці Рівного також виходили на акцію протесту. Аби привернути увагу влади до проблеми, вони перекривали дорогу.

Зверніть увагу! 14 – 15 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Він передбачає, що на вихідних працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та банки. Уряд запровадив нове обмеження на 3 тижні. У різних містах підприємці та ресторатори вийшли на акції протесту. Люди жаліються, що через таке рішення Кабміну втратять половину свого доходу. Детальніше про карантин вихідного дня – читайте тут.