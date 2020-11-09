У Кривому Розі 7 листопада чоловік з ножем накинувся на випадкових перехожих. Внаслідок нападу на місці загинули двоє людей, ще 8 отримали травми різного ступеня важкості. З постраждалих 4 людей досі перебувають у лікарні. Тим часом у місті оголосили жалобу.

Днем скорботи в Кривому Розі буде понеділок, 9 листопада. Про це повідомили у виконавчому комітеті Криворізької міської ради.

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Ми глибоко співчуваємо близьким та рідним загиблих та постраждалих у цій кривавій різні. Важко повірити, що таке трапилося у нашому місті. Це жахливо й неприпустимо,

– наголосили в міськраді.

Що відомо про стан постраждалих

Про стан постраждалих внаслідок кривавого нападу, який сколихнув всю Україну, повідомляє ТСН.

Чотирьом людям після нападу лікарі надали необхідну допомогу або на місці, або вже в лікарні. Їх відпустили додому майже одразу. Іншим чотирьом пощастило менше – вони госпіталізовані й пробудуть у лікарні ще щонайменше тиждень.

"Двоє у відділення стоматології, двоє у відділення травматології. У них травми середньої тяжкості", – розповіла хірургиня Криворізької міської лікарні №2 Марина Вєроптвєлян.

Тут виникає питання, чому частина людей – у стоматологічному відділенні. Це пов'язано з видами травм, які ті отримали. Наприклад, у 9-річного хлопчика різана рана щоки, а літню жінку нападник декілька разів вдарив кулаками по обличчю.

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