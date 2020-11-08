У Кривому Розі 7 листопада 29-річний чоловік напав на перехожих просто на вулиці. З кулаками й ножем він вбив 2 людей, ще 8 завдав поранень. 24 канал зібрав всю інформацію, яка наразі відома про трагедію.

Що відомо про трагедію у Кривому Розі 7 листопада

7 листопада приблизно о 17 годині стало відомо, пише 24 канал, що у Кривому Розі у дворі будинку 62 вулиці Героїв АТО знайшли тіла двох чоловіків з ножовими пораненнями. На місце злочину оперативно виїхали правоохоронці.

Головне Невідомий з ножем напав на людей в Кривому Розі: 2 загиблих, 8 поранених – фото

Згодом перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що патрульні під час обстеження прилеглої до місця виявлення тіл території приблизно через 20 хвилин побачили підозрілого чоловіка. Його негайно затримали.

У мережі невдовзі з'явилося відео затримання. Ймовірний нападник заявив, що вбивав, бо так йому "Бог велів". Називав він себе й Адамом, й Осірісом, розповідав, що народився у пеклі й саме там прописаний. Збирався чоловік вбити 15 людей, але скільки саме насправді вбив – сказати не зміг.

Відео затримання ймовірного нападника у Кривому Розі:

Він також заявив, що перед скоєнням злочину приходив до поліції з ножем і розповідав про свої наміри, але його не зупинили. Заступник очільника МВС Антон Геращенко згодом сказав, що це брехня.

Кримінальне провадження за фактом злочину розпочали за статтею 115 ККУ про умисне вбивство, карають за таке позбавленням волі на строк до 15 років.

Що відомо про жертв нападника

У поліції розповіли, що зловмисник атакував людей на вулицях Героїв АТО, Сепа Тильго, Вадима Гурова, Ліни Костенко, Ветеранів Труда і проспекті Гагаріна. Жертв не обирав ані за статтю, ані за віком – бив усіх, хто траплявся на шляху.

Наймолодшим постраждалим став 9-річний хлопчик (він перебуває у лікарні з різаною раною на щоці).

(він перебуває у лікарні з різаною раною на щоці). Найстаршою жертвою була 83-річна пенсіонерка – нападник кілька разів вдарив її кулаками в обличчя.

– нападник кілька разів вдарив її кулаками в обличчя. Загиблих, тіла яких виявили найперше, опізнали – це виявилися 60-річний батько та 30-річний син, прізвище родини – Косицькі (за інформацією місцевого видання "Первый городской" та Антона Геращенка).

прізвище родини – Косицькі (за інформацією місцевого видання "Первый городской" та Антона Геращенка). За попередньою інформацією, у старшого чоловіка – 5 ножових поранень на спині й 6 спереду, молодшого вбили 2 ударами ножем.

Що відомо про ймовірного вбивцю Тараса Усенка

Геращенко у фейсбуці також розповів більше подробиць про моторошний інцидент у Кривому Розі, про жертв та про самого нападника.

Нападника патрульні затримали "з закривавленим ножем у той момент, коли він намагався зарізати жінку з маленькою дитиною".

Підозрюваний – 29 річний мешканець Кривого Рогу Тарас Сергійович Усенко.

Він нещодавно їздив на заробітки в Чехію, а повернувся звідти, зі слів рідних, іншою людиною. Тоді й почав говорити про голоси й демонів, але при цьому не поводився агресивно.

а повернувся звідти, зі слів рідних, іншою людиною. Тоді й почав говорити про голоси й демонів, але при цьому не поводився агресивно. У помешканні затриманого "на стінах виявили дивні містичні символи й концентричні малюнки". Цим зображенням оцінку даватимуть експерти у психіатрії.

З відкритих джерел (наприклад, з сайту work.ua) також можна дізнатися, що Усенко колись працював у букмекерській конторі та чотири місяці вивчав гірничу спеціальність у Криворізькому національному університеті.

Фото з місця трагедії у Кривому Розі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на моторошні події у своєму рідному місті – Кривому Розі. Він назвав напад "проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки".