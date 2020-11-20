На заході Німеччині чоловік напав із ножем на перехожих. У результаті щонайменше 4 людини зазнали поранень. Інцидент трапився увечері 19 листопада у містечку Оберхаузен, це федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія.

Докладніше про різанину в Оберхаузені

Самого імовірного нападника правоохоронцям вдалося схопити. Під час затримання він зазнав поранення, тому його госпіталізували. Наразі нічого невідомо про його особистість. Про це повідомляє газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

До речі Різанина в Кривому Розі: нападника взяли під варту на 2 місяці

Щодо потерпілих, то їх також з колото-різаними ранами доправили до лікарні. За інформацією Der Spiegel, за життя одного з них зараз борються лікар.

Що стосується причин різанини, то ознак теракт немає. Тому може мовитися про побутовий конфлікт. Всі обставини інциденту з'ясовують слідчі. Для проведення розслідування поліція Оберхаузена попросила підкріплення з Ессена.

Зверніть увагу Теракт у центрі Відня: все, що наразі відомо – відео 18+

Де розташовується Оберхаузен / Карта