Інцидент стався біля одного з торгівельних центрів у мікрорайоні Курському в Сумах 11 листопада. За даними слідства, 27-річний чоловік без якоїсь причини напав на чоловіка та жінку.

Про кривавий напад на Курському проспекті Сум повідомили у поліції регіону. Стався злочин близько 3 ночі.

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Постраждалі стверджують, що почалося все з того, що вони розпивали пиво і компанії з двох чоловіків та жінок.

Що відомо про напад із ножем у Сумах

На чоловіка з компанії напали першим. Він відійшов від товаришів, аби поговорити телефоном. Вже за мить після цього друзі почули крики по допомогу.

Підбігши ближче до місця нападу, приятелі побачили трьох молодиків, один з яких ножем бив чоловіка. Захистити друга намагалася одна з жінок, але її також ударили ножем. Потім зловмисник втік разом зі своєю компанією.

Поранених госпіталізували до лікарні медики швидкої. Їх життю нічого не загрожує.

Змінив зовнішність

Затримали підозрюваного правоохоронці вранці наступного дня. Як з'ясували слідчі, 27-річний мешканець Сум нібито скоїв злочин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Зрозумівши, що накоїв, він змінив зовнішність, зібрався та поїхав у місто Ромни. Так його і затримали.

Наразі йому повідомили про підозру у скоєнні двох правопорушень – умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також хуліганства. Суд його вже заарештував.

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