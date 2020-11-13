Різдву бути: Санта-Клаус отримав дозвіл на міжнародні подорожі
Уряд Італії дозволив Санта-Клаусу потішити італійську малечу подарунками. Однак лише за однієї умови: різдвяний герой має дотримуватися усі карантинних обмежень.
Санта-Клаус вже пообіцяв, що чемно носитиме маску та не забуде про соціальну дистанцію. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конті.
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Санта-Клаус запевнив мене, що він вже має дозвіл на міжнародні подорожі. Він може подорожувати і роздавати подарунки дітям по всьому світові,
– запевнив Конті.
Такий зворушливий пост став відповіддю на лист 5-річного італійця Томмасо. Хлопчик запевнив Конті, що просить у Санти подарувати світові "мисливця на коронавірус".
Різдво і COVID-19: що відомо
- Через пандемію коронавірусу в Італії вже скасували традиційну серію ярмарок в альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже.
- Відмовилися від різдвяних ярмарок також у Польщі та Швеції.
- Резиденція Санта-Клауса у Лапландії перейшла на віддалений режим роботи.
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