У кількох європейських країнах уже оголосили про значні обмеження під час святкування Нового року та Різдва. Під загрозою – ярмарки, концерти та інші незамінні атрибути цього періоду. Чи варто подібні заходи вводити в Україні?

До розгортання традиційних новорічних ярмарків залишається декілька тижнів. Чи "викраде" COVID-19 і Різдво та з якими обмеженнями його точно відзначатимуть цього року – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Як святкуватиме світ?

Деякі країни вже планують на державному рівні скасувати масові заходи в період новорічно-різдвяних свят. Зокрема, в Італії цього року не будуть проводити популярні серед туристів ярмарки у альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже на кордоні з Австрією. Традиційної різдвяної служби у Соборі Святого Петра у Ватикані не відбудеться також.



Низка міст Польщі офіційно оголосили про відмову від традиційних вечірок на Новий рік, а також – від різдвяних ярмарків. Скасовують заходи і у великих містах Франції та Швеції.

У Німеччині наразі зачинені кафе та ресторани, але до свят ситуація цілком може змінитися. Канцлерка країни Ангела Меркель уже закликала людей ставитися до карантину відповідально, аби була можливість пом'якшити заходи до Різдва. Проте відомо, що популярний Нюрнберзький ярмарок, який щороку приймає до 4 млн гостей, таки не відкриється.



Святкуватимуть цього року не скрізь / Фото unsplash



Одна з основних новорічних локації – Лапландія – своєю чергою буде відкрита для туристів. Знаменита резиденція Санта-Клауса також зустрічатиме гостей. Однак є і карантинні умови: мандрівники з ЄС і країн Шенгенської зони повинні мати негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години перед вильотом. Якщо люди матимуть бажання залишатися у Лапландії понад три дні, то потрібно буде уже на місці зробити повторний тест. Також проблемою є дістатися до локації – авіасполучення з Фінляндією наразі зведено до мінімуму.

Тут обіцяють, що туристів пропускатимуть до приміщень лише маленькими групами, основні ж активності будуть відбуватися на свіжому повітрі. Сам Санта сидітиме за пластиковим екраном, а його помічники-ельфи будуть працювати у масках та рукавичках.



Санта буде спілкуватися з гостями через пластиковий екран / Фото unsplash

Незважаючи на пандемію, різдвяні ярмарки повинні відбутися і в столиці Австрії – Відні. Обов'язкова умова: як відвідувачі, так і персонал повинні бути у масках. Аби забезпечити дотримання необхідної дистанції, значно зменшили кількість прилавків.

Чи бути святу в Україні?

Сьогодні точно відомо лише те, що українці відпочиватимуть по три дні на Новий рік (з 30 грудня по 1 січня), Різдво (з 5 по 7 січня) та 23-25 грудня, коли Різдво відзначають християни західного обряду. При цьому робочими будуть суботи 29 грудня (замість 31) та 22 грудня (замість 24).

Однак як і де ми зможемо провести ці святкові дні – наразі певності немає. Все буде залежати від ситуації з пандемією COVID-19. Ми звернулися з питанням щодо проведення різдвяних заходів та ярмарків до міських органів влади Києва та Львова. У обох випадках відповіді аналогічні: остаточне рішення щодо формату проведення новорічно-різдвяних свят буде прийматися у грудні, з урахуванням епідеміологічної ситуації.

У КМДА також зазначили, що ще у серпні цього року провели мистецькі конкурси на кращі проєкти щодо відзначення різдвяних свят на Софійській та Контрактовій площах та обрали організацію-переможця.

Нагадаємо, що в Україні щонайменше до 30 листопада діє карантин вихідного дня. І його можливе подовження виключати не можна.

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Різдвяні ярмарки: чи варто проводити під час пандемії?

Про те, що потрібно зробити, аби максимально захистити себе під час таких святкувань, та чи є необхідність скасовувати заходи, розповіла у коментарі сайту 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська.

Так, якщо ситуація в кінці грудня-на початку січня буде така, як зараз, то проведення цих заходів, звісно – під великим питанням. Навіть не дивлячись на те, що вони будуть проводитися на відкритому повітрі. Оскільки сьогодні кожну людину можна вважати потенційно інфікованою, а вірус розповсюджується при близькому контакті, то це буде великий ризик.

Люди, які будуть на таких ярмарках, точно не матимуть можливості дотримуватися дистанції у півтора метри. Однак, остаточно усе буде вирішуватися вже ближче до свят, в залежності від ситуації з захворюваністю.

Яка ймовірність погіршення ситуації після свят?

Варто врахувати те, що у нас буде не лише сезон COVID-19, а й інших респіраторних вірусних інфекцій та грипу, тому це буде така мікс-інфекція, пік поширення якої зазвичай випадає саме на період грудня-січня.

Люди на різдвяних святах не працюватимуть, будуть відвідувати рідних у інших регіонах та активно спілкуватися між собою, а потім, десь всередині січня, з'їдуться і привезуть з усіх сторін цей збудник, або якийсь інший. І, за словами експертки, це також є певним ризиком і небезпекою у цей період.



У кількох країнах різдвяні ярмарки уже скасували / Фото Getty Images

Чи допоможе жорсткий контроль за носінням масок?

Певною мірою може допомогти. Проте інколи масок недостатньо, тому що є ще один важливий захід – соціальна дистанція. І тут вже буде важко з вищезазначених причин.

Взагалі у цій ситуації є багато складових. Наприклад, залежно від того, чи цей же ярмарок буде на вузенькій вуличці, де кожне торгове місце примикає один до одного, чи – на великій площі, де можна на дистанції розмістити навіть палатки.

Лікарі, в тому числі і я, говоримо, що є великий ризик у контактах і єдиний засіб зменшення захворюваності на сьогодні – дотримання дистанції і обмежувальних заходів. Людям не варто ходити у ті місця, де це неможливо виконати,

– пояснює Людмила Мухарська.

Отже, важливо, щоб була дистанція між людьми, можливість придбати маски та продезінфікувати руки. Все це уже повинна організувати влада.

За яких умов необхідно скасувати заходи?

Тут береться до уваги не лише кількість хворих, а також і можливість системи охорони здоров'я надати медичну допомогу в конкретний період. Якщо спрогнозувати, що у період свят не буде вільних місць у госпіталях, то, звичайно, як пояснила лікарка, всі мають замислитися, чи потрібно проводити такі заходи.

Є декілька складових, на підставі яких приймають рішення про скасування:

рівень захворюваності;

можливість надати хворим медичну допомогу: наявність ліжок, передусім таких, до яких підключений кисень, та реанімаційних ліжок;

можливість проводити стільки тестів, скільки потрібно.

Якщо всі ці пункти об'єднати, тоді можна приймати рішення, що робити у період свят у тому чи іншому регіоні.