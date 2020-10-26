У Празі скасували щорічні різдвяні ярмарки на Староміській та Вацлавській площах. Причина – спалах пандемії коронавірусу у світі.

Таке рішення ухвалила компанії Taiko, яка управляє різдвяними ярмарками, з місцевою адміністрацією чеської столиці за місяць до відкриття заходу. Про повідомило видання DPA.

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Зазвичай таку подію в Празі відвідує близько 700 тисяч людей з усього світу.

Щоб подарувати жителям святковий настрій в місті планують встановити велику різдвяну ялинку.

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