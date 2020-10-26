Традиційні різдвяні ярмарки у Празі скасували
У Празі скасували щорічні різдвяні ярмарки на Староміській та Вацлавській площах. Причина – спалах пандемії коронавірусу у світі.
Таке рішення ухвалила компанії Taiko, яка управляє різдвяними ярмарками, з місцевою адміністрацією чеської столиці за місяць до відкриття заходу. Про повідомило видання DPA.
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Зазвичай таку подію в Празі відвідує близько 700 тисяч людей з усього світу.
Щоб подарувати жителям святковий настрій в місті планують встановити велику різдвяну ялинку.
Коронавірус у Чехії: останні новини
- В останні дні в Чехії різко зросла кількість випадків зараження на COVID-19. Станом на 26 жовтня там зареєстровано 263 572 хворих.
- Чехія стала країною, де один із найвищих рівнів поширення хвороби в ЄС.
- Від 22 жовтня там почав діяти локдаун: закриті магазини, крім продовольчих і аптек, не працюють школи й багато бізнесів, людям рекомендували залишатися вдома, на вулицях запровадили масковий режим.