Фракція ОПЗЖ повним складом підписала звернення до Конституційного суду з вимогою перевірити відповідність закону про Антикорупційний суд до конституції. Професійні юристи розгромили версію народних обранців і запевнили, що ВАКС – це спеціалізований суд, тож жодних порушень немає. Та все ж остаточне рішення має винести Конституційний суд України.

Ризики, що суд таки визнає закон про Антикорупційний суд неконституційним, завжди є. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній член Національної ради з питань запобігання корупції Віктор Чумак.

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Він зазначив, що сьогодні, 6 жовтня 2020 року, на слуханні адвокати сказали про "спеціальність" суду. Але насправді жодної спеціальності чи особливості в нього немає, адже він є спеціалізованим судом. Це підтверджує 125 стаття, яка і передбачає можливість створювати спеціалізовані суди. Попри це, експерт не впевнений, що Конституційний суд ухвалить правильне рішення.

В нашій країні можуть ухвалювати неочікувані рішення,

– ствердив Чумак.

Думка експертів

За його словами, на слуханні експерти чітко розповіли за пунктами, чому Вищий антикорупційний суд є абсолютно легітимним і конституційним. Також вони зрозуміло розписали цю інформацію у Центрі політико-правових реформ. Там є 7 розбірливих пунктів, які визнають конституційність створення і діяльності судів.

Довідка. Група народних депутатів 2 місяці тому надіслала подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Антикорупційного суду. Після цього суд почав виносити вироки щодо топкорупціонерів. Загалом вже є 12 тюремних вироків.

Чи залежить рішення від НАЗК

Віктор Чумак ствердив: він не думає, що рішення залежатиме тільки від перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції.

Я не можу сказати, що суд не може прийняти абсолютно абсурдне рішення,

– зазначив колишній заступник генпрокурора.

"Мені здається, що тут 90% на 10%. Думаю, суд розуміє, що ця ситуація – зловживання політиками з ОПЗЖ своїм правом на оскарження", – додав Чумак.