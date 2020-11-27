Рада національної безпеки та оборони України готує нове рішення щодо ситуації на Донеччині та Луганщині. Наразі невідомо – буде воно закритим чи відкритим.

Це рішення президента, – Данілов

На початку грудня завершується термін дії плану А щодо вирішення ситуації на Донбасі. Про те, що робитимуть далі, секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Фокусу".

​Актуально Єдиний план дій по Донбасу: Німеччина й Франція підтримали Україну

Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях,

– сказав Данілов.



Виконання домовленостей – хитке через Росію

На думку секретаря РНБО, поки Росія не покине окуповані українські території, виконання усіх домовленостей буде нестабільним. Ситуація на Донбасі може погіршитись в будь-який момент.

І це залежить не від тих людей, які перебувають в окупованих Донецьку чи Луганську, а тільки від Кремля. Але ЗСУ готові відповісти на будь-які виклики,

– наголосив Данілов.

Кравчук вважає, що в Зеленського є план Б

Зазначимо, що раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що впевнений, що в президента Зеленського є й план Б щодо Донбасу. Такий план є й у представників України в ТКГ, проте розголошувати вони його не можуть.

Зверніть увагу! Саме 9 грудня 2019 року на саміті в Парижі президент Зеленський повідомив, що дає собі рік, щоб іти за планом Мінських домовленостей.