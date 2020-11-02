Політолог попередив, що під загрозою може опинитися така критична галузь як вантажні й пасажирські перевезення.

РНБО необхідно відреагувати на загрозу гібридних впливів Росії на економіку України. Про ризик попереджає політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook.

"В умовах загострення внутрішньополітичної боротьби в Україні посилюються, на жаль, і ризики російського гібридного втручання. Нам все ще не вдалося звільнитися від критичної залежності від російського імпорту в сфері ядерного палива. Більш того, ми стали більше залежати від поставок дизеля з РФ. Ну а останнє рішення Антимонопольного комітету призведе до того, що Росії можуть віддати український ринок залізничних коліс. В результаті під загрозою виявиться така критична галузь як вантажні й пасажирські перевезення. В один момент російські постачальники за вказівкою Кремля можуть паралізувати рух по українських залізничних артеріях, і тоді настане колапс не тільки в економіці, але і в суспільному житті", – вважає політолог.

На думку Володимира Фесенка, на загрозу повинно відреагувати РНБО.

"Думаю, що РНБО має відреагувати і на ризики гібридних впливів Росії на українську економіку, і на лобі російських постачальників. Необхідно вивести на світло п'яту колону, яка працює проти української державності", – підкреслив він.

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