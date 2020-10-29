Засідання Ради нацбезпеки і оборони України заплановане на 29 жовтня. На ньому розглянуть два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом. Один передбачає внесення законопроєктів для відновлення роботи системи е-декларування, інший стосується регулювання роботи КСУ.

Після скандального рішення Конституційного суду, яким кримінальну відповідальність за недостовірне декларування визнали неконституційною, РНБО збирається 29 жовтня на засідання. На ньому говоритимуть про два варіанти розвитку подій, розповів у коментарі "РБК-Україна" розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, Володимир Зеленський може внести пакет законопроєктів, який зможе відразу ж реанімувати положення електронного декларування – це перший сценарій.

Інший стосується реформуванням роботи КСУ.

Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси,

– пояснив Подоляк.

Він також додав, що парламенту, можливо, запропонують кілька напрямів реформування Конституційного суду.

Радник голови ОП припустив, що ситуація з рішеннями щодо антикорупційних органів може привести до заміни у складі суддів КСУ.

Зверніть увагу! 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Ввечері 28 жовтня НАЗК закрило доступ до електронних декларацій. У МЗС України попередили, що рішення КСУ завдало серйозного удару по відносинах України із Заходом. Зокрема, у питанні безвізового режиму. Через це президент скликав засідання РНБО.