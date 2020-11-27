У РНБО заговорили про позитивний сценарій із COVID-19: що він передбачає
Рада національної безпеки і оборони має оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з коронавірусом. Згідно з оптимістичним варіантом, вже всередині грудня Україна може вийти на позитивну динаміку з коронавірусом.
А ось, що передбачає песимістичний варіант, у РНБО не кажуть. Про коронавірусні сценарії розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю "Фокусу".
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Він зауважив, що подальша епідеміологічна ситуація перш за все залежить від поведінки громадян.
За умови дотримання рекомендацій, всередині грудня можемо вийти на позитивну динаміку. Епідемію можна зупинити, якщо кожен з нас буде перебувати в умовах особистого карантину – зведе до мінімуму кількість контактів, буде користуватися всіма засобами захисту,
– наголосив секретар РНБО.
Якщо кількість інфікувань піде на спад, і Україна стане на шлях оптимістичного сценарію – тотального карантину, ймовірно, вдасться уникнути.
Про песимістичний сценарій Данілов не став говорити. Також він додав, що поки ніхто не дотримується дистанції ні на ринках, ні в магазинах.
"Всі повинні розуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, але і за тих, хто поруч. Ми живемо з мамою моєї дружини, їй 89 років, і я розумію: не дай Боже принести в будинок вірус!" – розповів Данілов.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?За минулу добу, 26 листопада, коронавірус підтвердили ще у 16 218 людей. Це найбільша кількість інфікувань від початку епідемії. Загалом недугу виявили вже у 693 407 жителів України. Побороти COVID-19 вдалося 326 238 українцям, за останню добу одужали 8 843. На жаль померли 11 909, 26 листопада – 192.
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