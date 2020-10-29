Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що рішення певних органів державної влади носять антидержавний та антиконституційний характер. Він заявив про загрозу національній безпеці України.

Олексій Данілов розмістив відповідне повідомлення на своїй фейсбук-сторінці. Він не звинуватив прямо суддів Конституційного суду, але, ймовірно, мав на увазі саме ці скандальні рішення. Актуально КСУ своїм скандальним рішенням заблокував призначення переможців виборів, – НАЗК Новина доповнюється