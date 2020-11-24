Робоча група щодо КСУ: у Раді заявили, що ЗМІ не знатимуть про попередні домовленості
Робоча група Верховної ради, яку створили для врегулювання кризи з Конституційним судом України, не говоритиме журналістам про попередні домовленості. Депутати пояснили, чому так вирішили.
Як відомо, парламентарі вже приступили до розгляду 3 блоків питань. Про це повідомила заступниця глави робочої групи, нардепка Ольга Совгиря, повідомили на сайті ВР.
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Совгиря пояснила, що ЗМІ повідомлятимуть про домовленості, однак вже у тому випадку, коли їх досягнуть.
Як тільки будуть досягнуті конкретні домовленості і юридичні, і політичні, відповідно, ми вийдемо з більш конкретною інформацією,
– зазначила депутатка.
Що розглядає робоча група
Наразі депутати вирішили невідкладно розглянути 3 блоки питань:
- відновлення статті, яка стосується відповідальності за подання завідомо недостовірних декларацій;
- відновлення електронного декларування з урахуванням мотивувальної частини рішення Конституційного Суду;
- вдосконалення законопроєкту про Конституційний Суд України.
Криза КСУ: що відомо
- КСУ скасував антикорупційну реформу в Україні 27 жовтня. Таке рішення набрало жвавого розголосу у ЗМІ та суспільстві.
- Річ у тім, що рішення КСУ дозволило чиновникам безкарно брехати у своїх деклараціях, адже за це вони не отримають жодного покарання.
- Шквалом критики відреагували і міжнародні партнери. Експерти спрогнозували, що співпраця з МВФ та ЄС може просто обірватись.
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