Робоча група Верховної ради, яку створили для врегулювання кризи з Конституційним судом України, не говоритиме журналістам про попередні домовленості. Депутати пояснили, чому так вирішили.

Як відомо, парламентарі вже приступили до розгляду 3 блоків питань. Про це повідомила заступниця глави робочої групи, нардепка Ольга Совгиря, повідомили на сайті ВР.

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Совгиря пояснила, що ЗМІ повідомлятимуть про домовленості, однак вже у тому випадку, коли їх досягнуть.

Як тільки будуть досягнуті конкретні домовленості і юридичні, і політичні, відповідно, ми вийдемо з більш конкретною інформацією,

– зазначила депутатка.

Що розглядає робоча група

Наразі депутати вирішили невідкладно розглянути 3 блоки питань:

відновлення статті, яка стосується відповідальності за подання завідомо недостовірних декларацій;

відновлення електронного декларування з урахуванням мотивувальної частини рішення Конституційного Суду;

вдосконалення законопроєкту про Конституційний Суд України.

Довідка. Про те, що у Раді створили робочу групу щодо кризи КСУ стало відомо 18 листопада. Нардепи запевнили, що працюватимуть над розробкою законопроєктів з питань електронного декларування та діяльності КСУ. Група повинна напрацювати проєкти до 1 грудня.

Криза КСУ: що відомо

КСУ скасував антикорупційну реформу в Україні 27 жовтня. Таке рішення набрало жвавого розголосу у ЗМІ та суспільстві.

Річ у тім, що рішення КСУ дозволило чиновникам безкарно брехати у своїх деклараціях, адже за це вони не отримають жодного покарання.

Шквалом критики відреагували і міжнародні партнери. Експерти спрогнозували, що співпраця з МВФ та ЄС може просто обірватись.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу