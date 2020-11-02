Відтепер НАЗК не може перевіряти низку компаній через скандальне рішення КСУ
Конституційний Суд фактично заблокував роботу Національного агентства з запобігання корупції. Через скандальне рішення суду НАЗК припинило перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі, АРМА та Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини.
За словами голови НАЗК Олександра Новікова, це – ще один із нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного суду антикорупційній інфраструктурі в Україні. Про це повідомляє пресслужба НАЗК у фейсбуці.
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Новиков пояснив, що НАЗК мала перевірити у низці установ умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень закону "Про запобігання корупції". Однак робота НАЗК частково заблокована через скандальне рішення КСУ.
НАЗК припинило планові перевірки в:
- Державному агентстві автомобільних доріг України,
- Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
- Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
- позапланову перевірку в ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Відзначається, що перевірки припинені до законодавчого врегулювання цього питання.
Про яке скандальне рішення КСУ мовиться
- Судді КСУ 27 жовтня на закритому засіданні фактично скасували антикорупційну реформу. Річ у тім, що своїм рішенням вони дозволили чиновникам та високопосадовцям брехати у деклараціях.
- Після цього до діяльності КСУ прикута особлива увага. Подейкують, що наступним постраждати від рішень КСУ може закон про державну мову.
- 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили.
- У ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
- У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри.
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