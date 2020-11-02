Конституційний Суд фактично заблокував роботу Національного агентства з запобігання корупції. Через скандальне рішення суду НАЗК припинило перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі, АРМА та Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, це – ще один із нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного суду антикорупційній інфраструктурі в Україні. Про це повідомляє пресслужба НАЗК у фейсбуці.

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Новиков пояснив, що НАЗК мала перевірити у низці установ умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень закону "Про запобігання корупції". Однак робота НАЗК частково заблокована через скандальне рішення КСУ.

НАЗК припинило планові перевірки в:

Державному агентстві автомобільних доріг України,

Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

позапланову перевірку в ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Відзначається, що перевірки припинені до законодавчого врегулювання цього питання.

Про яке скандальне рішення КСУ мовиться