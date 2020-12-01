В Україні цієї осені вакансій стає дедалі менше. Найшвидше вони зникають у сфері громадського харчування й на такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі. Про це свідчать данні Opendatabot.

Сайт 24 каналу розбирався, чи дійсно цієї осені в Україні стало важче знайти роботу, яких вакансій поменшало, а яких спеціалістів, навпаки, шукають.

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Чи зменшилася кількість вакансій

Згідно з інформацією, яку оприлюднив Opendatabot, з початку жовтня кількість вакансій в Україні впала на 13%. На даний момент, на сайті з пошуку роботи Work.ua розміщено 48 653 активних вакансії, місяць тому їх було близько 56 тисяч.

Кожну осінь ми спостерігаємо спад кількості вакансій. Аналогічна ситуація відбувалася й у 2019 році. Можна навіть відзачити, що цьогоріч спад відбувається більш плавно, – коментує Артур Міхно, СЕО Work.ua.

А от аналітики рекрутингового порталу grc.ua кажуть, що кількість вакансій з вересня по листопад цього року у них, навпаки, збільшилася на 6%.

Також, згідно з даними міжнародного рекрутингового порталу Jooble, за три осінні місяці загальна кількість пропозицій по роботі в Україні збільшилася на 17% в порівнянні з літом. Проте в кінці осені кількість відкритих вакансій на Jooble пішла на спад і знизилося приблизно на 16,3%: на початку жовтня на сайті було доступно 143,7 тисяч вакансій, а станом на кінець листопада їх залишилося 120,2 тисячі.

Також відбулися зміни в структурі попиту і пропозицій по роботі. Найбільше вакансій восени було зосереджено у великих містах – Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Найменше – в менших містах: Борисполі, Ужгороді, Чернівцях, Сумах та Чернігові, – кажуть аналітики Jooble.

Яких вакансій стало менше

Наразі впала кількість вакансій у сфері громадського харчування (офіціанти, кухарі, бариста, продавці пива) і на такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

У grc.ua кажуть, що найменше вакансій відкрито в сфері страхування, державній службі і некомерційних організаціях, а також у виробництві сировини – до 1% від усього обсягу вакансій.

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Яких спеціалістів шукають

У топі затребуваності на ринку праці натомість опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.

"Тим часом, кількість вакансій на ринку IT зростає. На минулому тижні на сайті Djinni шукали 13106 IT-фахівців – це на 7% більше, ніж за тиждень до того. Зростає і кількість вакансій для заробітчан за кордоном", – пише Opendatabot.

Також найбільше відкрито вакансій в таких професійних сферах: продажі – 18%, інформаційні технології – 14%, маркетинг – 8%.

Зараз існує великий запит на пошук керівників у напрямку e-commerce і фахівців в маркетингу з досвідом у digital, а також фахівців в напрямках трансформації і кризовому менеджменті, ці якості на ряду з адаптивністю затребувані в більшості позицій ТОП рівня, – каже Олександр Мельников, керівник Executive Search департаменту grc.ua.

Яку зарплатню пропонують на популярних вакансіях

У Jooble кажуть, що у розрізі галузей, лідерами за кількістю опублікованих вакансій, як і влітку, були оптова та роздрібна торгівля, виробництво, а також транспорт і логістика.

Так, серед роботодавців галузі роздрібної та оптової торгівлі найбільш затребуваними восени стали менеджери з продажу, продавці-консультанти і продавці на ринки. Шукачам на ці вакансії пропонували в різних містах України такі зарплати: від 4000 до 75 000 гривень менеджерам з продажу, від 3000 до 22 000 гривень продавцям-консультантам, і від 3000 до 12 000 гривень продавцям на ринку, – зазначили у компанії.

Там додають, що на роботу в сфері виробництва найчастіше українські роботодавці шукали вантажників на зарплату від 3000 до 15 000 гривень, охоронців – від 5000 до 15 000 гривень, і швачок – їм восени пропонували від 3000 до 12 000 гривень.

Галузь транспорту та логістики, відповідно до кількості опублікованих на Jooble за три осінні місяці вакансій, найбільше потребувала водіїв-далекобійників, водіїв таксі та автоелектриків. Їм пропонували зарплати в межах від 25 000 до 75 000 гривень, від 15 000 до 35 000 гривень і від 20 000 до 30 000 гривень відповідно.

Окрім цього, зріс попит на співробітників на віддалену роботу – восени кількість пропозицій по роботі збільшилася на 10% в порівнянні з літом. Роботодавці були зацікавлені, в першу чергу, в таких віддалених фахівцях, як диспетчер таксі (з зарплатою від 800 до 1200 гривень на день), адміністратор в інтернет-магазині (від 15 000 до 25 000 гривень на місяць), диспетчер вантажоперевезень (від 800 до 1000 гривень на день) і віддалений бухгалтер (від 10 000 до 15 000 гривень на місяць).