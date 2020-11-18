У понеділок, 17 листопада, Олександр Кубраков підвів підсумки першого року на посаді глави Укравтодору.

Про це повідомляє офіційна сторінка Укравтодору в Facebook.

"Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню у цьому році. Будь-які спекуляції закінчаться спекуляціями, а побудовані дороги залишаться на десятиліття.

Результати нашої роботи дуже помітні в цьому році, їх не вдасться заховати, і сказати що це було побудовано у минулі роки – це все побудовано/добудовано у 2020 році. Більше, ніж в будь-який інший рік за весь період Незалежності", – відзначив Кубраков.

Із запланованих на цей рік 4200 км доріг державного значення на 3900 км вже майже завершені роботи, розповів Кубраков. Серед лідерів за обсягами дорожніх робіт Харківська, Дніпропетровська, Луганська і Запорізька області.

"У 2020 році не залишилося жодної області без проєктів "Великого будівництва". Чимало доріг, які ремонтуємо, оновлюються одразу кількох областях, приміром: Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, M-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, М-03 Київ – Харків – Довжанський. Зшиваємо Україну", – розказав Кубраков.

Крім цього були введені в експлуатацію понад 100 штучних споруд, у тому числі мостів, серед них кілька мостів-довгобудів.

"Ключовий проєкт 2020 року – Запорізький міст. Навесні підписали договір з підрядником – компанією ОНУР і до кінця року відкриємо рух мостом через річку Старий Дніпро з Хортиці до Бабурки. Повністю роботи будуть завершені за 2 роки, а не 4, як це було передбачено контрактом. Пришвидшення забезпечується паралельним проведенням робіт на двох мостах, 500 спеціалістами, які будують і вдень, і вночі", – повідомили в Укравтодорі.

Кубраков також звернув увагу на інноваційні методи контролю над виконанням робіт і недопущенням корупції, введені протягом цього року. Так, наприклад, незалежний контроль здійснюється на 1400 км доріг.

"З початку року всі без винятку об’єкти підлягають проведенню незалежної державної експертизи, яка оцінює очікувану вартість закупівлі, яку пропонує замовник робіт. Це дозволило додатково зекономити державні кошти", – коментує Укравтодор.

Зміни торкнулися також тендерних процедур. Для участі в тендерах залучається в середньому 3,4 учасника, а кількість неконкурентних процедур стабільно знижується.