13 жовтня назвали переможців Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine.

Це частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають олімпійськими іграми для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів і працівників віком від 18-22 років. Найбільше змагання в світі понад 70 років проводиться у 85 країнах.

Цього року фінал українського чемпіонату пройшов в Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Глевасі (Київська область).

Два тижні понад 80 молодих фахівців з 23 регіонів України змагалися у 9 компетенціях: електромонтажні та зварювальні, слюсарні та токарні роботи, кладка цегли, перукарське мистецтво, мехатроніка, а також експлуатація і обслуговування залізничного транспорту. У кожній з компетенцій назвали трійку лідерів.



Фото: Токар виконує конкурсне завдання



Фото: Журі оцінює роботу токаря

"Я дуже вдячний тим, хто робить мою професію популярною. Електрик – одна з головних професій, без якої не можна уявити світ", – вважає переможець компетенції "Електромонтажні роботи" Сергій Соботяк.

Самі змагання проходили в навчальних закладах, але через коронавірус спостерігати за ходом подій, як і дізнатися імена переможців, можна було тільки онлайн.



Фото: Учасник конкурсу збирає електросхему



Фото: Готову електросхему перевірить журі

Завдання кожного учасника полягало в тому, щоб виконати свою операцію – зібрати електросхему, зварити сталеві пластини, виготовити деталь – за заданий час. До речі, учасники відзначають, що в цьому році завдання стали важчі, з'явилася нова техніка та інструменти. Вміння конкурсантів оцінювали експерти і журі: до фіналу вийшов той, хто набрав найбільшу кількість балів.



Фото: Зварити сталеві пластини потрібно було двома способами



Фото: Зварювальники – художники і хірурги своєї справи – із завданням впоралися

"Саме такі заходи дають нашій молоді чіткий і важливий сигнал – ви потрібні своїй країні, вас цінують. Міністерство освіти і науки України пишається рівнем вашої професійної майстерності. За кожним з вас уважно стежать кращі роботодавці країни. Ми впевнені, що майбутнє саме за вами", – звернувся до фіналістів заступник міністра освіти і науки України Артур Селецький.



Фото: Такі деталі на ходу на залізничній дорозі

Роботодавці дійсно зацікавлені в талановитих кадрах, тим більше, що в країні спостерігається дефіцит фахівців робітничих професій.

"Для більшості фіналістів Worldskills Ukraine стане першою сходинкою на шляху до престижної роботи і гідного майбутнього. Фахівці робітничих професій затребувані в нашій країни, і не просто затребувані – їх дуже не вистачає. Тому ми раді, що конкурс відкрив нам нових профтех-зірок", – сказав на онлайн-нагородження глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Конкурс дає можливість молодим людям отримати нові навички та побудувати кар'єру в професії. Переможцям, та й усім учасникам чемпіонату, готові запропонувати роботу найбільші промислові компанії – "Укрзалізниця", "Інтерпайп", "Метінвест". Вони і стають спонсорами тих компетенцій, які їм необхідні на підприємствах. Генеральним партнером конкурсу і шести компетенцій вп'яте поспіль виступає група "Метінвест".



Фото: Дипломи учасників конкурсу – відмінне доповнення до резюме

"Ми зацікавлені в тому, щоб молоді люди вчилися і працювали в Україні. Наші підприємства щорічно приймають на роботу близько 1300 випускників. Понад 4 тисячі студентів щороку проходять у нас практику. Тільки в цьому році ми витратимо понад 40 мільйонів гривень на програми по роботі з молоддю. Мрії повинні збуватися, і в "Метінвесті" це стає можливим" – зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Випускники профтехучилищ гарантовано отримують роботу і можуть вибрати компанію з хорошими умовами та гідною зарплатою – ще до випуску їх розбирають роботодавці. А якщо попутно освоїти другу суміжну професію, можливостей для заробітку і кар'єрного зростання стає в два рази більше.



Фото: Учасників конкурсу чекають на кращих промислових підприємствах країни