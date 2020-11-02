Володимир Зеленський заявив, що оцінює роботу КСУ, як ураган. Його "сюрпризне" рішення про скасування антикорупційної реформи – спрямоване проти України. Найліберальнішим виходом зі скрутного становища Зеленський вважає відставку усіх суддів КСУ.

Що сказав Зеленський

Через законодавчу ініціативу президент вирішив боротися саме з ураганом, а не з його наслідками. Про це Зеленський заявив в ефірі "Свободи слова".

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Сьогодні роботу Конституційного Суду я оцінюю, як ураган. Ми говоримо про наслідки цього урагану,

– наголосив Зеленський.

Зеленський зауважив, що вже зрозуміло, хто стоїть за рішенням КСУ. Зокрема, це представники "Опозиційної платформи за життя" та партії "За майбутнє".

Свою реакцію на рішення суду президент вважає швидкою та ефективною. За словами Зеленського, саме це зупинило майбутні дії КСУ.

Щоб Україна змогла вийти з конституційного колапсу на державницькому рівні, усі судді КСУ мають подати у відставку. Такий шлях Зеленський вважає найліберальнішим.

Там є судді, які не підтримували це рішення (про скасування антикорупційної реформи – 24 канал). Я вважаю, що навіть вони мають піти у відставку. Тоді у них є чесний і справедливий шанс стати суддею Конституційного Суду оновленого складу,

– розповів Зеленський.

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