У Верховній Раді 7 грудня зареєстрували проєкт про зміни до антикорупційного законодавства. Він передбачає відновлення роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Що відомо про законопроєкт

Ініціатива передбачає відновлення повноважень НАЗК, зокрема, щодо суддів.Відповідний проєкт розмістили на сайті Ради.

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Однак пропонують встановити окремі особливості про реалізацію цих повноважень. У пояснювальній записці відзначили, що такий підхід врахує скандальне рішення Конституційного Суду, але сприятиме запобіганню корупції.

Крім того, цілодобовий доступ до реєстру електронних декларацій буде відкритим. Також прогнозують, що проєкт відновить незалежну діяльність НАЗК та сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України.

У разі прийняття закон не потребуватиме додаткових втрат із бюджету.

Зверніть увагу! Конституційний Суд раніше скасував певні положення антикорупційного законодавства. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях.

Детальніше – читайте за посиланням.



Рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу